Мурманск, , 17:06 — REGNUM Управляющий АО «Мурманский морской рыбный порт» Олег Креславский отреагировал на заявления председателя Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрея Заики, который заявил в интервью ИА REGNUM, что «в рыбном порту Мурманска с траулеров воруют рыбу… крадут нескольких сотен тонн в году».

Ледокол «Новороссийск» на причале в Мурманске Пресс-служба Мурманского морского торгового порта

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«Обвинение серьёзное, но есть ли у него основания?» — отметил Креславский.

«Во-первых, при выгрузке с траулера на причал или холодильник порта обязательно присутствует представитель экипажа судна, а порой — сотрудник таможни или береговой охраны. Во-вторых, в холодильниках и на причалах установлены видеокамеры, поэтому любое правонарушение фиксируется. В-третьих, суда, принадлежащие РК им. Калинина, которым руководит господин Заика, практически не выгружаются в рыбном порту. Ещё четыре года назад, когда между ММРП и ФГУП «Нацрыбресурс» возник конфликт из-за причалов, РК им. Калинина предпочёл уйти на выгрузку на западный берег Кольского залива. Тем не менее, иногда траулеры, принадлежащие этому рыбакколхозу, выгружаются в рыбном порту. Например, отсюда ушёл в свой последний рейс злосчастный ярусолов «Онега». А на днях в порт должен зайти новый траулер этой компании — «Даная» с 520 тоннами рыбы на борту. Следовательно, РК им. Калинина фактами доказывает, что доволен работой ММРП», — пояснил представитель Мурманского морского рыбного порта.

Он уточнил, что в порту проанализировали все случаи хищения рыбы, выявленные службой безопасности и транспортной полицией за несколько последних лет: «Все они — следствие противоправной деятельности членов экипажей судов, а не сотрудников порта».

По его словам, объёмы перевалки рыбопродукции в Мурманском морском рыбном порту растут, значит, другие рыбопромысловые компании доверяют ММРП. «Если у РК им. Калинина есть факты хищений, пусть обращаются в полицию, мы окажем всяческое содействие», — предложил Креславский.

Возмутило его и ещё одно заявление Андрея Заики — о разрухе, царящей в первом и втором грузовом районах рыбного порта: «Похоже, господин Заика давно не был во втором районе, который является основной производственной площадкой ММРП. Иначе увидел бы отремонтированный корпус холодильного терминала №3, новые краны и погрузчики. То есть, рыбный порт заботится о своей инфраструктуре».

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При этом в порту разделяют озабоченность состоянием первого района. «Вид разрухи ему придают не только заброшенные корпуса Мурманского рыбокомбината, но и разваливающиеся причалы, находящиеся в ведении ФГУП «Нацрыбресурс». То же касается и причалов второго района. Мурманский морской рыбный порт регулярно обращается в транспортную прокуратуру и другие надзорные органы с просьбой обратить внимание на плачевное состояние причалов. Но ситуация не меняется, увы, «Нацрыбресурс» не спешит решать проблему с их ремонтом», — объяснил Креславский.