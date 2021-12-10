Москва, , 17:07 — REGNUM Главная заслуга президента России Владимира Путина заключается в том, что он предотвратил развал России. Об этом 10 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Путин и доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Величайшая историческая заслуга Путина, как президента, руководителя России заключается в том, что он сохранил Россию от распада. Его приход к власти остановил ту неминуемую национальную катастрофу, которая ждала нашу страну», — сказал Коротченко.

При этом военный эксперт призвал вести жесткую политику в части национальной безопасности России. В первую очередь это касается требования к НАТО прекратить свое продвижение на восток.

«Железобетонная логика Москвы должна заключаться в том, что мы не допустим расширения НАТО на восток. Нравится это кому-то или нет — мы так решили. Дальнейшее расширение НАТО признано Россией нецелесообразным», — сказал Коротченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный эксперт заявил о планах США развалить Россию