Варшава, , 17:05 — REGNUM 10 декабря портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего заключительного тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22. В сборную с оценкой 7.8 вошел 21-летний опорный полузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России U21 Наиль Умяров.

Наиль Умяров Андрей Пронин © ИА REGNUM

Вчера, 9 декабря, «Спартак» в Варшаве на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» одержал минимальную победу над «Легией» со счетом 1:0. Таким образом, «красно-белые» впервые в современной истории вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места.

В текущем сезоне Наиль Умяров принял участие в восемнадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота московского «Локомотива» (1:1) и получил шесть желтых карточек.

Помимо Умярова, в символическую сборную вошли Серджио Падт («Лудогорец», 8.4), Дэвид Ганцко («Спарта», 8.2), Ариц Элустондо («Реал Сосьедад», 7.8), Игорь Пластун («Лудогорец», 7.9), Филип Стойкович («Рапид», 7.3), Маттья Закканьи («Лацио», 7.9), Адам Унас («Наполи», 7.8), Дженгиз Ундер («Марсель», 8.0), Микель Оярасабаль («Реал Сосьедад», 7.9) и Мишель-Анж Баликвиша («Антверпен», 8.2).