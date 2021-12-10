Кемерово, , 17:04 — REGNUM «Почта России» прокомментировала жалобы жителей Новокузнецка об огромных очередях у одного из отделений. В компании заявили, что это связано с ремонтом.

«В компании сообщили, что в настоящее время в здании на улице Петракова, 53А временно принимают клиентов сразу двух почтовых отделений. Это связано с ремонтом помещения на Смирнова, 8, — сообщили сайту VSE42.Ru в организации. — Его планируется завершить в начале января 2022 года, а после отделение снова вернётся в свое здание».

При этом отмечается, что работники почты не ограничивают число клиентов, которые могут одновременно находиться в помещении.