Саратов, 10 декабря, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Саратове ёлочные базары заработают с 15 декабря. На территории города продажа хвойных деревьев будет вестись на 42 площадках, сообщает мэрия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Елочный базар

Всего в Саратове предусмотрено 52 адресных ориентира размещения нестационарных торговых объектов по реализации хвойной продукции. По результатам проведенных торгов заключено 42 договора о предоставлении права на размещение ёлочных базаров, по 10 адресам заявок на участие в торгах не поступило.

Отмечается, что территория ёлочного базара должна быть огорожена секционным ограждением высотой 1 м, освещена и оборудована средствами пожаротушения. Монтаж нестационарного торгового объекта необходимо закончить не ранее 15 декабря, демонтаж — не позднее 31 декабря.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове в 2021 году впервые установят каркасную светодинамическую ель. Её украсят 167 метров бус с подсветкой, 650 шаров разных диаметров, 56 кристаллов.

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