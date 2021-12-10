«Государство богаче не станет» — о штрафах за «теневую» аренду жилья
Оренбург, 10 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Штрафы не помогут. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила депутат Законодательного собрания Оренбургской области, заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению ОксанаНабатчикова («Справедливая Россия — патриоты — за правду!»), комментируя законопроект о создании государственной информационной системы по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машино-мест.
«Принуждение, штрафы, ужесточение правил — это какой-то уже устойчивый тренд власти решать те или иные проблемы. При этом администрирование подобных инициатив либо требует серьезных затрат, либо остается на бумаге», — сказала политик.
Она также заострила внимание на том, что нельзя стричь всех под одну гребенку. Сдача в аренду жилья в регионе, например, таком, как Оренбургская область, и аренда жилья в Москве, Санкт-Петербурге и других растущих городах — это совершенно разные истории. Если в крупных городах это часто реальный бизнес, то в глубинке сдача в аренду жилья — больше попытка компенсировать ипотечные и коммунальные платежи.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ разработал законопроект, который предполагает штрафные санкции для физических и юридических лиц, если они в течение 30 дней не внесут данные о сдаче недвижимости в аренду в специальное онлайн-приложение.