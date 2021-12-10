Оренбург, 10 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Штрафы не помогут. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила депутат Законодательного собрания Оренбургской области, заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению ОксанаНабатчикова («Справедливая Россия — патриоты — за правду!»), комментируя законопроект о создании государственной информационной системы по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машино-мест.

JesusManuel1 Аренда

«Принуждение, штрафы, ужесточение правил — это какой-то уже устойчивый тренд власти решать те или иные проблемы. При этом администрирование подобных инициатив либо требует серьезных затрат, либо остается на бумаге», — сказала политик.

Она также заострила внимание на том, что нельзя стричь всех под одну гребенку. Сдача в аренду жилья в регионе, например, таком, как Оренбургская область, и аренда жилья в Москве, Санкт-Петербурге и других растущих городах — это совершенно разные истории. Если в крупных городах это часто реальный бизнес, то в глубинке сдача в аренду жилья — больше попытка компенсировать ипотечные и коммунальные платежи.

«Для кого-то это возможность просто выжить и получить дополнительную копейку в скудный семейный бюджет. Те, кто действительно создал из аренды жилья бизнес и получает значительные доходы, скорее всего, уже оформлены самозанятыми или ИП, да и сумма штрафа их маловероятно, что напугает. Поэтому с этой категории государство не получит дополнительных доходов. А категорию, для которой это просто небольшой дополнительный заработок, необходимо освободить от всех этих обязательств. В условиях закредитованности, низких доходов населения, закрытия предприятий государство лучше бы позаботилось о том, как поднять уровень жизни и потребительский спрос, а не о том, как создать людям новые проблемы. За счет изъятия этих денег у населения государство богаче не станет», — резюмировала Оксана Набатчикова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ разработал законопроект, который предполагает штрафные санкции для физических и юридических лиц, если они в течение 30 дней не внесут данные о сдаче недвижимости в аренду в специальное онлайн-приложение.