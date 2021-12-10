Москва, , 17:01 — REGNUM Снижение в России платежеспособного спроса на недвижимость должно побудить застройщиков искать способы стимулировать потенциальных покупателей жилья к приобретению недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это могут быть программы рассрочки, субсидирование ипотечных ставок, предоставление скидок на неудобные или непопулярные виды из окон, этажи, предоставление подарков — ремонт, бытовая техника, кладовка, место для автомашины и так далее. В первую очередь такие стимулирующие программы появятся в отношении объектов с не самой удачной локацией, подпорченной историей или в случае реально больших объектов, где важно поддержать темпы продаж», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ могут измениться сроки продажи жилой недвижимости.