Москва, 10 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Снижение в России платежеспособного спроса на недвижимость должно побудить застройщиков искать способы стимулировать потенциальных покупателей жилья к приобретению недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Это могут быть программы рассрочки, субсидирование ипотечных ставок, предоставление скидок на неудобные или непопулярные виды из окон, этажи, предоставление подарков — ремонт, бытовая техника, кладовка, место для автомашины и так далее. В первую очередь такие стимулирующие программы появятся в отношении объектов с не самой удачной локацией, подпорченной историей или в случае реально больших объектов, где важно поддержать темпы продаж», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ могут измениться сроки продажи жилой недвижимости.