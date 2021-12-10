Салехард, , 17:00 — REGNUM В ямальской колонии «Белый медведь» выявили нарушения прав заключенных. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

Колония

В ходе проверки ИК-8 в Лабытнанги («Белый медведь») прокуратурой совместно с правозащитниками были найдены нарушения регламента надзора за заключенными, материально-технического обеспечения, трудового законодательства, противопожарной безопасности.

Отметим, что в колонии строгого режима «Белый медведь» отбывают наказание около 700 особо опасных преступников.