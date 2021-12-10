Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Адмиралтейском районе Санкт-Петербургу днем 10 декабря произошел технологический дефект на теплопроводе. На месте ЧП разрушился асфальт проезжей части, произошло вытекание горячей воду.

Teplosetspb.ru Теплосеть Санкт-Петербурга

В зоне дефекта оказалось несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Пострадавших людей нет. В настоящее время в районе прорыва ведутся ремонтные работы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Теплосети Петербурга», в 13:50 мск специалисты обнаружили дефект по адресу Подъездной переулок, дом 15.

Чтобы предотвратить более серьезные последствия, было принято решение о замене всего ненадежного участка трубопровода.

«Работы ведутся без отключения потребителей. Окончание ремонтных работ запланировано на 14:00 11 декабря», — уточнили на предприятии.