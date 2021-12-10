Москва, 10 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) получили свыше 20 основных боевых танков Т-80БВМ, которые усилят боевые возможности тихоокеанских морпехов, сообщает 10 декабря отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Минобороны России Танк Т-80БВМ

Боевая техника прибыла во Владивосток по железной дороге.

«Эшелон с боевой техникой накануне прибыл на одну из железнодорожных станций Владивостока. После разгрузки боевые машины в сопровождении военной автоинспекции на специальных тралах доставлены в автопарк соединения», — сообщает пресс-служба флота.

Напомним, ранее танки Т-80 получили камчатское и приморское соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.

Вооружение и защищенность танков Т-80 почти не отличаются от боевых машин типа Т-72 и Т-90.

Основным отличием танков Т-80 является газотурбинная силовая установка, хорошо себя показавшая при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что соответствует погодным особенностям зимы на Дальнем Востоке.