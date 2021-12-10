Москва, 10 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Пока вопросов к новой системе выявления сдающихся в аренду квартир и их собственников снова гораздо больше, чем ответов, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«Вообще-то, для легализации рынка аренды жилых помещений не так давно уже был введён льготный налоговый режим для самозанятых граждан — так называемый налог на профессиональный доход. Теперь предполагается создание некой общей базы арендодателей. О чем это говорит? То ли этот налоговый режим работает не так результативно, как задумывалось, то ли по каким-либо иным причинам», — рассуждает Нилов в телеграм-канале.

Но неужели тех граждан, которые годами сдают квартиры нелегально, то есть без каких-либо официальных отчетов, договоров и налогов, настолько испугает штраф, задается парламентарий вопросом.

«К тому же, каким образом корректно и безошибочно «вычислить» всех арендодателей, заставить их (ну наивно же ожидать вариант любезного приглашения) зарегистрироваться, причём, ещё и зафиксировать верные данные и суммы дохода?» — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Минстрое РФ предложили штрафовать за бесконтрольную сдачу жилья в аренду. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что платформа по учету арендного жилья готова и проходит апробацию.