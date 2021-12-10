Москва, 10 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Положительное сальдо внешней торговли России в октябре составило $19,778 млрд, увеличившись в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 10 декабря Банк России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В том числе, как сообщается, объём экспорта в октябре вырос в 1,6 раза в годовом выражении и составил $46,579 млрд, импорт увеличился на 22,5% — до $26,801 млрд.