София, , 16:58 — REGNUM Окончательное голосование относительно состава нового правительства Болгарии состоится 13 декабря. Об этом 10 декабря, со ссылкой на собственные источники, сообщило «Болгарское телевидение».

Правительство Болгарии (сс) Radi Sadek

В настоящее время представители основных политический партий Болгарии, победивших на парламентских выборах 14 ноября, завершают в Софии последние консультации по формированию правительственных структур.

Предполагается, что в течение ближайших суток указанные списки будут представлены на рассмотрение Народного собрания (парламента) Болгарии. Для этого предполагается созыв экстренного заседания высшего законодательного органа страны.

Напомним, в консультациях по формированию правительства Болгарии принимают участие партии «Продолжаем перемены», БСП, «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария». Предполагается, что все представители этих сил займут основные министерские посты.

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