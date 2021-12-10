Тбилиси, 10 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария 10 декабря на своей странице в «Фейсбуке» заявила о серьёзных нарушениях политических прав грузинских граждан.

Ombudsman.ge Нино Ломджария

По словам Ломджария, муниципальные выборы в 2021 году прошли в стране в обстановке сильной политической поляризации. Согласно информации, имеющейся в распоряжении управления народного защитника, 69 человек предположительно подверглись дискриминации или были уволены за политические взгляды. А 59 кандидатов от оппозиции подверглись предполагаемому давлению и запугиванию с их стороны за отказ выдвигать свою кандидатуру, в результате чего они, за редким исключением, написали заявление о снятии кандидатуры. Ломджария заявила о фиксации 16 фактов предполагаемого подкупа избирателей.

Кроме того, народному защитнику стало известно о четырёх случаях, когда исполняющий обязанности директора государственных школ не продлевал трудовой договор по возможным политическим мотивам. Народный защитник разделяет оценки местных и международных наблюдательных организаций, согласно которым факты предполагаемого давления и запугивания избирателей, создавшие ужасающую обстановку, повлияют на свободное волеизъявление части электората.

Ломджария также заявила о многочисленных случаях, когда журналистам преступно не давали возможность эффективно осуществлять свою деятельность.

Напомним, что в октябре Грузии прошли два тура выборов в местные органы власти, в результате которых были избраны депутаты парламента и муниципальных собраний, а также главы городов и районов.