Москва, , 16:57 — REGNUM Тот факт, что в РФ замедляется рост цен на недвижимость, объясняется снижением платежеспособного спроса и ростом ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в индексе мировых рынков по росту цен на жилье Россия сместилась на 14 место, выбыв, таким образом, из первой десятки.

Ипотека AlexanderStein

«Замедление роста цен на недвижимость отражает рыночную ситуацию, когда снижается платежеспособный спрос на фоне инфляции и роста ключевой ставки, а за ней и ипотечных ставок, — сказал Цыганов. — Взаимное влияние этих факторов приведет к умеренному росту цен в городах, где ведется строительство новых жилых объектов в неединичных объемах. В случае же наличия на рынке только вторичной недвижимости и позитивных демографических трендов в регионе и самом городе рост может быть более интенсивным, но может увеличиться время экспозиции недвижимости перед продажей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, цены на российском рынке недвижимости перегреты, и спрос ослабевает.

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