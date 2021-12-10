Москва, , 17:00 — REGNUM США по-прежнему хотят распада России. Об этом 10 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, планы о расчленении России на несколько частей по-прежнему вынашиваются, как американским истеблишментом, так и спецслужбами.

«Что касается установок превратить Россию в кучу дезинтегрированных квазиреспублик. Эти планы существуют. Путин второй или третий раз сказал, что в органах власти в 90-е работали штатные сотрудники ЦРУ. Посмотрите на сводки, аналитику американской внешней разведки. Там сценарий распада России на 10−12 квазигосударств прописан, как вполне реальный и желаемый вариант развития ситуации», — сказал Коротченко.

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