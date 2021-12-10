Москва, 10 декабря, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В споре с президентом России Владимиром Путиным режиссёр Александр Сокуров накануне, 9 декабря, на заседании СПЧ РФ «сказал не всё». В интервью «Ленте.ру» он прокомментировал реакцию Путина на его слова, отметив, что она ему не вполне понятна.

Okras Александр Сокуров

Комментируя критическое заявление президента о том, что нельзя разбрасываться территориями России и что большинство людей в стране хотят жить в ней и не отделяться, Сокуров сказал, что не намерен как-то трактовать слова Путина. По словам режиссёра, сказанное «не имеет никакого отношения» к нему лично.

Сокуров «Я не знаю, почему вдруг так он среагировал, из чего сделал такие выводы, из какого текста. Я просто не знаю и не могу этого понять».

Он добавил, что «ещё не всё сказал, что мог бы, поскольку мы все там были очень ограничены во времени, и условия связи были не простыми». Сокуров готов был сказать «значительно больше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сокуров на встрече СПЧ, говоря о проблемах «конструкции государства», сказал:

«Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем им удачи. Пожелаем удачи всем «падишахам», всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. А нашей армии пожелаем крепости и силы».

Добавим, что Сокуров выступал 12 минут. Путин назвал это выступление «набором страхов, которое есть у части наших граждан».«Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить и кто не хочет?» — спросил президент. Он добавил, что «у нас две тысячи территориальных претензий по стране».