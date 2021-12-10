Новосибирск, , 16:54 — REGNUM В Новосибирске среди детей выявлены случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом редакции «НГС Новости» сообщила главный врач детской городской клинической больницы № 3 Татьяна Комиссарова.

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«У нас было пять детей, у которых коронавирус подтверждён повторно», — уточнила она.

По её словам, в целом второй раз дети болели так же — с лёегким течением, но в двух случаях было тяжелее.