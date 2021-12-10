Ярославль, , 17:05 — REGNUM В Ярославле пока не могут завершить проект пристройки нового корпуса школы №1. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект City-yaroslavl.ru

Проектирование школы было частью инвестиционного соглашения с застройщиком территории троллейбусного депо компанией «Перспектива». В мэрии Ярославля говорят, что проект скоро будет готов.

«Проектирование пристройки к средней школе № 1, предусмотренное инвестиционным контрактом, ведется на основании договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 181 от 19 декабря 2019 года, заключенному между ООО «СЗ «Перспектива», МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля и ООО «СеверПроектСтрой». Дополнительным соглашением № 3 к указанному Договору установлен срок завершения работ по проектированию — 31 декабря 2021 года. По имеющейся информации, проектная документация в настоящее время направлена на проведение государственной экспертизы», — говорится в официальном сообщении мэрии Ярославля.

Однако в департаменте строительства Ярославской области информацию не подтвердили, сообщив, что проект на экспертизу не поступал. В ответ на это в мэрии пояснили, что отправке документов препятствует спор двух теплоснабжающих организаций.

«Прохождению государственной экспертизы проекта препятствует отсутствие технических условий на теплоснабжение. Сложность с получением технических условий связана с наличием спора между теплоснабжающими организациями — ПАО «ТГК-2» и АО «Ярославские энергетические системы» — о том, какая из данных организаций должна осуществить технологическое подключение проектируемой пристройки», — пояснили в мэрии.

В споре разбирается региональное управление федеральной антимонопольной службы. Рассмотрение назначено на 16 декабря 2021 года, после этого документ передадут на экспертизу.