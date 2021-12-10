Москва, 10 декабря, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Правительство РФ обсудит нулевую ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении отходов животноводства, направляемых на утилизацию и дальнейшее использование, также предлагается отменить лицензирование утилизации отходов животноводства. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе встречи с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым («Единая Россия»).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Корова

В ближайшее время планируется внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу. Соответствующий документ Росприроднадзор подготовил совместно с Минсельхозом и планирует внести его в правительство РФ, рассказали в пресс-службе фракции «Единая Россия» в Госдуме.

По словам Гордеева, при необходимости фракция «Единая Россия» закрепит вышеуказанные положения через изменение действующего законодательства. Профильные комитеты Государственной думы возьмут вопрос на контроль.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») обращала внимание на то, что в последнее время в Государственную думу поступают многочисленные обращения от сельскохозяйственных организаций, осуществляющих животноводческую деятельность, по поводу действий должностных лиц территориальных управлений Росприроднадзора по принуждению к оформлению паспортов на отходы животноводства и оформлению лицензий на обращение с навозом и помётом, используемых в сельскохозяйственной деятельности.

Вместе с тем, по ее словам, ещё в 2016 году Минсельхоз России и Минприроды России давали официальные разъяснения, согласно которым, в случае отнесения навоза, помёта и других органических веществ и материалов, образуемых в животноводстве, к продукции и (или) их использования в качестве промежуточных (побочных) продуктов для собственных нужд требования природоохранного законодательства распространяться не будут, включая требования к получению лицензий на деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности, оформлению паспортов, разработке проектов нормативов образования и лимитов на их размещение, расчёту и внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Минприроды России в 2020 году повторно разъяснило, что обращение с навозом и помётом, в том числе их обеззараживание, не является специализированной деятельностью в области обращения с отходами, и лицензированию не подлежит.

«Однако на практике этого не происходит. Разъяснения уполномоченных на нормативно-правовое регулирование органов — Минприроды России и Минсельхоза России не принимаются во внимание органом правоприменителем — Росприроднадзором», — отметила Школкина.

По информации отраслевых союзов, только за последние два года органами Росприроднадзора возбуждено около 1500 дел о привлечении к ответственности сельскохозяйственных товаропроизводителей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Парламентарий в своем письме вице-премьеру Виктории Абрамченко предлагала на законодательном уровне исключить навоз и помёт из понятия «отходы производства и потребления» и установить специальный режим регулирования обращения навоза и помёта сельскохозяйственных животных для целей повышения плодородия почвы.