Бишкек, 10 декабря, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали иностранца, подозреваемого в участии в организации резонансного теракта в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

В ГКНБ считают, что задержанный причастен к нападению вооруженного террориста на ночной клуб «Reina» в Стамбуле пять лет назад.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Стамбуле одетый в костюм Санта-Клауса террорист ворвался в ночной клуб «Reina» и расстрелял из автомата охрану и клиентов этого развлекательного заведения, после чего скрылся с места преступления.

В результате нападения погибли 39 человек, включая гражданку России, а ещё 69 посетителей клуба, в том числе гражданка Киргизии, получили ранения.

Впоследствии турецкие силовики задержали совершившего этот теракт 33-летнего уроженца Узбекистана Абдулгадира Машарипова по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан, который оказался членом террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).