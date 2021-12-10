Бишкек, 10 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В 2022 году доходы республиканского бюджета Киргизии запланированы на уровне 203,5 млрд сомов (около 176,7 млрд рублей) или 28,5% к ВВП страны. Об этом заявил министр финансов Алмаз Бакетаев на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 10 декабря.

Киргизский сом

По его словам, расходы казны в этот период должны будут составить 212,6 млрд сомов (около 184,6 млрд рублей) или 29,8% к ВВП.

Таким образом, дефицит республиканского бюджета в 2022 году достигнет 9,1 млрд сомов (7,9 млрд рублей).

Также высокопоставленный чиновник отметил, что согласно прогнозам аналитиков минфина, доходы республиканского бюджета в 2023 году составят 215,7 млрд сомов (более 187,2 млрд рублей), а расходы достигнут 223,4 млрд сомов (свыше 193,9 млрд рублей).

В 2024 году, как утверждает министр, доходы республиканской казны сложатся в сумме 231,7 млрд сомов (более 201,1 млрд рублей), а расходы останутся на уровне 223,4 млрд сомов (свыше 193,9 млрд рублей).