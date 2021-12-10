Иваново, , 16:48 — REGNUM Депутаты Ивановской областной думы поддержали проект изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Об этом коротко сообщается на сайте облдумы по итогам заседания 10 декабря.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Документ будет направлен в комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции», — уточнили в пресс-службе.

По данным IvanovoNews, «за» законопроект проголосовали 16 депутатов, десять выступили против.

Напомним, изменения предполагают обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации против коронавируса либо перенесённом заболевании при посещении общественных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроекты о введение QR-кодов о вакцинации при посещении общественных мест, а также при пользовании общественным транспортом в Госдуму внесло правительство РФ. В настоящее время документы проходят обсуждение в регионах.