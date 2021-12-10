Мехико, 10 декабря, 2021, 17:14 — ИА Регнум.

На юге Мексики перевернулся грузовик, перевозивший более 100 мигранатов, в результате погибли по крайней мере 53 человека, сообщает 10 декабря The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Авария произошла в штате Чьяпас, который находится на юге Мексики на границе с Гватемалой. Полиция сообщила, что большинство жертв, если не все, являются выходцами из Гватемалы.

Напомним, что тысячи мигрантов прячутся в фургонах и тайно пытаются перебраться через американо-мексиканскую границу и попасть в США.

Администрация президента США Джо Байдена в последние месяцы попала под двухпартийную критику из-за решения отменить ряд миграционных законов экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Это привело к наплыву нелегалов в Штаты.