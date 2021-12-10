Пенза, 10 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Пензенской области в 2022 году намерены увеличить региональные меры поддержки сельскохозяйственной отрасли до 330 млн рублей, это в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко, подчеркнув, что особое внимание будет уделяться развитию малых форм хозяйствования.

Pnzreg.ru Олег Мельниченко

В 2021 году пензенским аграриям удалось собрать 2,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. По урожайности 28,1 ц/га область является лидером в Приволжском федеральном округе. Собрано 2,2 млн тонн сахарной свеклы, что на 22% больше уровня 2020 года при урожайности 403 ц/га. По валовому сбору данной культуры регион также занимает первую позицию в округе и второе место — по сбору подсолнечника (607,8 тыс. тонн, что на 15% больше уровня 2020 года при урожайности 18,6 ц/га).

Первоочередной задачей остаётся увеличение объёмов поставок сельхозпродукции, в том числе — за границу. Планируется, что по итогам 2021 года объём отгруженной на экспорт продукции агропромышленного комплекса Пензенской области составит свыше 130 млн долларов США, отметил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за первое полугодие 2021 года внешторговый оборот составил $325 млн, из них на импорт приходится $166 млн, на экспорт — $159 млн. Основными вывозимыми товарами стали сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары (34% стоимости всего экспорта), машины, оборудование и транспортные средства — 25%, металлы и изделия из них — 13%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 9%.

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