Москва, , 16:50 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид мирного населения, является серьезным предупреждением. Об этом 10 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, предупреждение это адресовано, как украинскому руководству, так и его западным кураторам.

«Если российские президент охарактеризовал ситуацию в Донбассе, как геноцид мирного населения вооруженными силами Украины, я думаю это мощный юридический аргумент для любых действий Российской Федерации, включая военные действия, чтобы этот геноцид пресечь. Это серьезное предупреждение. Путин очень аккуратен в формулировках, если он эти процессы называет геноцидом, это серьезный повод задуматься западным кураторам Украины и самому украинскому руководству о том, что с ими дальше может произойти», — сказал Коротченко.

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