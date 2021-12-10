Иерусалим, , 16:45 — REGNUM За сутки, 9 декабря, в Израиле зафиксировано 586 новых заражений коронавирусом, сообщает минздрав. Отмечается, что суточный показатель пошел на снижение впервые за три дня (показатели предыдущих дней — 796, 796, 719).

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Проведено 99 842 теста, положительными оказались 0,65, коэффициент заражений 1,1.

В больницах остаются 136 человек, на ИВЛ 55 пациентов.

За сутки не умер ни один ковид-пациент, число жертв пандемии остается прежним — 8210 человек.

Полностью вакцинацию прошли 5 788 048 жителей страны с населением около 9,3 млн человек, ревакцинированы 4 116 855 жителей.