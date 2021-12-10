Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:45 — REGNUM Для Новокузнецка в рамках нацпроекта «Экология» будет закуплено 38 новых троллейбусов и 37 новых трамваев. Об этом сообщили в правительстве региона.

В трамвае Government-nnov.ru

«Главные достоинства нового общественного транспорта для Новокузнецка заключаются в том, что это современный, удобный для пассажиров и экологичный электротранспорт. В 2021 году приобретено 19 новых троллейбусов «Горожанин» производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода и 20 односекционных трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода. Сегодня принимаем первую партию — два трамвая и три троллейбуса, в течение декабря новая техника будет поступать в город практически ежедневно», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Отмечается, что низкопольные троллейбусы отвечают всем современным требованиям комфорта — это электробусы с динамической зарядкой с увеличенным автономным ходом. В новых трамваях и троллейбусах установлены датчики подсчёта пассажиропотока. К середине января новые трамваи и троллейбусы начнут работать на городских маршрутах.