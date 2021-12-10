Москва, 10 декабря, 2021, 18:19 — ИА Регнум. На Украине всегда существовала проблема двойного гражданства. Об этом 10 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«На Украине до последнего времени была достаточно анархическая ситуация с вопросом о двойном гражданстве», — заявил эксперт.

«С одной стороны, оно было запрещено, а с другой — состоятельные люди, да и не только они, часто имели несколько паспортов», — пояснил Бышок.

«После крымского референдума и начала паспортизации жителей непризнанных республик Донбасса граждан с двумя паспортами стало ещё больше», — заключил Бышок.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент предложения о внесении изменений в Закон о гражданстве, предусматривающих ряд санкций в отношении обладателей второго российского паспорта и ряд льгот для обладателей паспортов Канады, США и ряда западных стран.