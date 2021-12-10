Екатеринбург, 10 декабря 2021, 16:40 — REGNUM Погибший в доме в Екатеринбурге четырёхлетний мальчик пытался спрятаться от пожара под кроватью. Под ней его тело было обнаружено, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Пожар
Пожар

Прокуратура Железнодорожного района города проводит проверку по факту гибели ребёнка. Известно, что дома он был один, его родители находились на работе. Семья не находилась на учёте в органах системы профилактики. Проведение держит проведение доследственной проверки на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик погиб 10 декабря в посёлке Шувакиш. По предварительным данным, он играл со спичками.

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