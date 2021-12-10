Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM Погибший в доме в Екатеринбурге четырёхлетний мальчик пытался спрятаться от пожара под кроватью. Под ней его тело было обнаружено, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Пожар



Прокуратура Железнодорожного района города проводит проверку по факту гибели ребёнка. Известно, что дома он был один, его родители находились на работе. Семья не находилась на учёте в органах системы профилактики. Проведение держит проведение доследственной проверки на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик погиб 10 декабря в посёлке Шувакиш. По предварительным данным, он играл со спичками.

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