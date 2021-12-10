Ростов-на-Дону, , 16:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону с задержкой в год введена в эксплуатацию первая в регионе инфекционная больница. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 10 декабря.

Больница в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня в администрации города подписан акт ввода в эксплуатацию. Это девять лечебных корпусов, лаборатория, инфраструктурные, хозяйственные, административные здания. Больница построена с нуля и является уникальным специализированным многопрофильным инфекционным центром, отвечающий всем современным требованиям, предъявляемым к учреждениям такого уровня», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

Современная система боксов, обратил внимание Логвиненко, позволит изолировать пациента, заражённого особо опасной инфекцией. При этом будет полностью исключён его контакт с другими больными.

ИА REGNUM сообщало, что в мае 2020 года после начала пандемии коронавируса власти Ростовской области заявили о необходимости построить первую на Дону инфекционную больницу. Затем чиновники заявляли о максимально сжатых сроках строительства и сдаче объекта в эксплуатацию до конца 2020 года. Однако дата открытия начала регулярно переноситься. В частности, первых пациентов больница должна была принять летом 2021 года.

Напомним, что с открытием стационара на 200 коек завершится только первый этап строительства больницы. Затем подрядчик приступит к строительству паталогоанатомического отделения. Третий этап предполагает строительство детской инфекционной больницы на 100 мест. Полностью завершить работы на крупном объекте предполагается в 2024 году.

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