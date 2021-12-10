Анкара, , 16:32 — REGNUM В Турции сотрудниками сил безопасности задержаны четверо подозреваемых в причастности к подготовке взрыва в городе Сиирт на митинге с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает 10 декабря телеканал NTV.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам заместителя главы правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Хамзы Дага, взрывное устройство было заложено в автомобиль полицейского и должно было сработать в городе Сиирт. Бомба была обнаружена полицейскими при досмотре машины.

Отмечено, что трое из задержанных уже дали признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции продолжается обострение политического противостояния на фоне тяжелой экономической ситуации и обесценивания национальной валюты.

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