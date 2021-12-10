Екатеринбург, 10 декабря 2021, 16:32 — REGNUM В Екатеринбурге во время пожара погиб четырёхлетний мальчик. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.
Трагедия произошла днём 10 декабря. Тело было найдено на улице Соколиная в посёлке Шувакиш. Проводится доследственная проверка.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что по одной из отрабатываемых версий ребёнок играл со спичками. Взрослых рядом не было.