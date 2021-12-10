Екатеринбург, 10 декабря, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге во время пожара погиб четырёхлетний мальчик. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

Cameron Strandberg Пожар

Трагедия произошла днём 10 декабря. Тело было найдено на улице Соколиная в посёлке Шувакиш. Проводится доследственная проверка.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что по одной из отрабатываемых версий ребёнок играл со спичками. Взрослых рядом не было.