Гори, Грузия, 10 декабря, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Адвокат Михаила Саакашвили Шота Тутберидзе в очередной раз обвинил Россию в преследовании бывшего грузинского президента и его сторонников, сообщает 10 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

Тутберидзе после сегодняшней с Саакашвили в горийском военном госпитале заявил журналистам, что экс-глава Грузии чувствует слабость, но ему явно лучше, чем раньше.

Саакашвили через адвоката выразил благодарность грузинскому омбудсмену Нино Ломджария за активное участие в его деле.

Тутберидзе прокомментировал возбуждение уголовного дела против бывшего высокопоставленного грузинского силовика Георгия Лорткипанидзе.

«Начало уголовного преследования против такого человека в его родной стране является только политическим заказом России и исполнением этого заказа грузинскими властями», — заявил Тутберидзе.

По словам адвоката, Саакашвили в бытность свою президентом Грузии не был знаком с Лорткипанидзе, а познакомились они только уже на Украине, где «у них было очень эффективное и плодотворное сотрудничество на благо интересов Украины и Грузии».

Адвокат отрицает факт наличия переговоров между Саакашвили и Лорткипанидзе о способах незаконного пересечения грузинской госграницы, хотя сам при этом признаётся в том, что пока не видел материалов дела.

Тутберидзе заявил, что «Саакашвили не нарушал закон, когда вернулся на родину, он физически не мог совершить преступление».

Напомним, что грузинская прокуратура предъявила официальное обвинение бывшему заместителю министра внутренних дел Грузии Георгию Лорткипанидзе в том, что он помог бывшему президенту Михаилу Саакашвили нелегально пересечь границу страны.