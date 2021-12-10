Москва, 10 декабря, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В 2022 году у жителей РФ есть все шансы увидеть в большинстве банков двузначные ставки по ипотеке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы ВТБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Одна из причин такого роста ставок — усиление инфляционных рисков в перспективе. Инфляция в России заметно подросла, а Центральный банк РФ пока не нашёл эффективных механизмов её сдерживания. Простое её подавление повышением ключевой ставки не помогает. При усилении инфляционных рисков дорожают прежде всего долгосрочные кредиты, к которым ипотека и относится. Поэтому мы вполне имеем шансы увидеть в большинстве банков двузначные ставки по ипотеке», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, что еще будет работать на рост ипотечных ставок.