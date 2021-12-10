Женева, Швейцария, , 16:52 — REGNUM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь выступила против дополнительной вакцинации от коронавируса уже полностью привитых людей. Эксперты указали на неравенство в показателях вакцинации между богатыми и бедными странами и рекомендовали в первую очередь обеспечить препаратами тем, кто еще не был привит. Об этом 10 декабря сообщает The Washington Post.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Стратегическая группа консультантов ВОЗ по иммунизации (SAGE) указала, что вакцина обеспечивает надежный уровень защиты и препарат нужно использовать так, чтобы свести на нет неравномерное глобальное распределение.

При этом ранее эксперты сделали исключение и одобрили ревакцинацию тех, у кого ослаблен иммунитет или кто получил инактивированную дозу препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, многие страны с высоким уровнем дохода, включая Соединенные Штаты, спешат ревакцинировать население в ответ на появление штамма «Омикрон». В свою очередь ВОЗ утверждает, что еще не удалось собрать достаточно данных, чтобы доказать необходимость ревакцинации.