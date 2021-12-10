Красногорск, 10 декабря, 2021, 16:32 — ИА Регнум. По предварительным итогам 2021 года производство мяса скота и птицы в Подмосковье выросло на 6 тыс. тонн относительно показателей 2020 года. Об этом 10 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

(сс) RitaE Мясо

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, на территории региона действует девять свиноводческих и десять птицеводческих организаций. По производству скота и птицы на убой в 2020 году регион занимал седьмое место в Центральном федеральном округе.

«По итогам работы отрасли животноводства Московской области в текущем году в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе превысило прошлогодние показатели на 6 тыс. тонн. По прогнозам, валовое производство мяса в 2021 году составит 317 тыс. тонн», — сказал Воскресенский.