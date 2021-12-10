Белгород, , 16:29 — REGNUM Пассажирский поезд с двухэтажными вагонами свяжет Белгород и Санкт-Петербург, сообщили 10 декабря в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

Отправление поезда Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новый поезд №29/30 начнет курсировать ежедневно с 12 декабря. В первый рейс по маршруту из Санкт-Петербурга он отправится в 21:20, прибудет в Белгород в 14:00. 13 декабря в 16:32 поезд отправится из Белгорода и прибудет в Санкт-Петербург 14 декабря в 10:13.

Поезд будет состоять из девяти двухэтажных вагонов: семи купейных вагонов и двух вагонов с местами для сидения. Максимально поезд сможет вместить 626 пассажиров.