Москва, 10 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В 2022 году в России ставки по ипотеке имеют все шансы вырасти еще больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Ooobober.ru Ипотека

«Ставки по ипотеке в будущем году имеют все шансы продолжить расти. Причин несколько. Одна из них — это повышение ключевой ставки ЦБ РФ и ужесточение риторики его руководителей в отношении дальнейших перспектив денежно-кредитной политики. Каждый процент ключевой ставки добавляет минимум процент-полтора ставки по ипотеке. Обычная (не льготная и не социальная) ставка по ипотеке никогда не будет равна или ниже ключевой ставки — банкам это не выгодно», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве в октябре 2021 года выдали льготных ипотечных кредитов на сумму 8,5 млрд рублей.