Энгельсский район, Саратовская область, 10 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Житель Энгельсского района лишился крупной денежной суммы, решив заработать на инвестициях. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Metapop.com Мошенник

Мужчина наткнулся в интернете на сайт для заработка денег. Реклама обещала хороший доход от инвестиций и он решил вложить деньги. С мужчиной по указанному на сайте номеру связался менеджер. Он заверил, что подобрал лучшие предложения и дал номера счетов для перевода денег. За нескольких дней мужчина перевел взятых в кредит 1,24 млн рублей и более 400 тыс. собственных средств. Так и не дождавшись прибыли, мужчина стал звонить «менеджеру», чей телефон оказался недоступен. После это пострадавший осознал, что стал очередной жертвой мошенников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове пенсионерка передала незнакомцу пароли, со счетов были списаны сбережения в сумме 658 тыс. рублей. В отделениях разных банков женщина обналичила 1505 тыс. рублей, оформила два кредита на общую сумму в 685 тыс. рублей и все деньги перевела на неизвестные счета. Размер ущерба составил 2 млн 848 тыс. рублей.

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