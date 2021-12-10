Кострома, , 21:13 — REGNUM Общественники указали на недочёты, допущенные при благоустройстве сквера у костромской филармонии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дети катаются там, где им удобно Наталья Диева © ИА REGNUM

Приведение территории в порядок началось в 2020 году, официально овраг открыли 3 декабря 2021 года. Благоустройство в рамках муниципального контракта реализовала местная компания «КомплексСтройМонтаж».

Руководитель проекта по развитию общественных пространств «Кострома-город историй» Илья Конжин считает, что сквер содержит множество недоделок. В частности, на площадке для выгула собак отсутствует калитка, бак для отходов жизнедеятельности четвероногих, в парке нет туалета.

«Из самых очевидных моментов — отсутствие калитки на ограждении собачьей площадки, хотя изначально она была там установлена, там же нет урны, дог-бокса. Было бы неплохо иметь один — два элемента для активностей собак, но их не было в проекте. Многих удивила появившаяся в центре «зеленого лабиринта» одинокая урна. Она была в проекте, но в комплекте с большой скамейкой. Судя по всему, подрядчик решил, что просто урны достаточно. Озеленение сделано минимально — нет ни декоративного, ни санитарно-защитного. И отдельный важный вопрос про инфраструктуру. Как обычно, на территории создана только одна точка электроподключения. И самое главное, не организован общественный туалет. На том, что это необходимо сделать, настаивал глава администрации Алексей Смирнов и депутатская комиссия. Но в итоговом проекте туалетов не оказалось. Сейчас начнется та же самая игра, что и по всем паркам — долгие обещания, что когда-нибудь они там будут. И это лишь часть замечаний»

Казус благоустройства — урна посередине зелёного лабиринта из кустов Наталья Диева © ИА REGNUM

В овраге не появился памп-трек для велосипедистов. Его установку отложили до лучших времён. По словам чиновников, на решение повлияли обращения, поступившие в администрацию от жителей близлежащих домов. Горожане испугались шума, который будут издавать спортсмены во время прохождения трассы с препятствиями.

«Меня возмущает лицемерие чиновников городской администрации, написавших о том, что это сделано по просьбам жителей. Уверен, 99% из них не знали, что там должен был быть памп-трек. До единственного жилого дома рядом с ним было бы 100 метров, плюс уклон оврага. И главное — о гипотетическом шуме переживают жители дома, у которых всю жизнь прямо под окнами находится футбольная клетка — серьёзно?! Наоборот люди и музыканты просили сделать какую-то альтернативу, потому что сейчас молодёжь катается на парапете филармонии. И памп-трек должен был ей стать», — добавил Конжин.

Дети катаются там, где им удобно Наталья Диева © ИА REGNUM

К критике подключились активисты Общероссийского народного фронта и Гостехнадзор. По их мнению две искусственные горки для катания, созданные в овраге, могут быть небезопасны для детей.

«В овраге есть две горки — 100-метровая и 25-метровая. В районе последней подрядчик соорудил габионную конструкцию с камнями и установил качели и металлическую горку. Траектория спуска с нее угрожает детям возможными травмами. Кроме того, боковые бортики гораздо ниже одного метра и создают риск падения», — сказали техники.

Отметим, что отдельные нарекания у костромичей вызвали пятиместные качели, в которых по проекту не было продумано крыши. В результате несвоевременной очистки от снега сидения сильно обледенели, находиться на них некомфортно и холодно. Кроме этого, не все гуляющие восприняли искусственные горки всерьёз. Большая часть детей продолжает кататься на «ватрушках» по естественным склонам.

Качели. Костромичи считают, что крыша спасли бы сидения от снега и наледи Наталья Диева © ИА REGNUM

Впрочем, отзывы горожан и общественников содержат не только критику. В числе положительных названо благоустройство у векового дуба, имеющего статус памятника живой природы, наличие освещения и связей между дорожками.

Знаменитый дуб у филармонии Наталья Диева © ИА REGNUM

«Из положительного — освобожден от сплошного мощения и лишних посадок дуб — памятник природы. Дорожки получили логичную связь, хоть и не везде, рабочие восстановили лестницу с улицы Овражной. Хорошо, что появилось освещение. Можно сказать, что пожелания безопасности и транзита решены», — добавил Конжин.

Детская площадка Наталья Диева © ИА REGNUM

«Да, в парке действительно кое-что не доделано. Мне, например, не нравится что закрытый бокс со скамейками не обшили брусом, или ещё чем-то. Изнутри он красив, а вот снаружи — гладкая деревяшка. Возможно, в сквере не хватает спортивных тренажёров. Вместе с тем парк сделан нейтрально и современно, горки обшиты специальным антискользящим покрытием, чтобы можно было не только ездить, но и ходить по ним. Это мне определенно нравится. В сквер стало приятнее ходить», — рассказала ИА REGNUM местная жительница Анна.

Общественники попросили властей и подрядчика устранить выявленные недостатки. Пойдёт ли навстречу их пожеланиям администрация, покажет время.

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