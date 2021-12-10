Кострома, 10 декабря, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Общественники указали на недочёты, допущенные при благоустройстве сквера у костромской филармонии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Дети катаются там, где им удобно

Приведение территории в порядок началось в 2020 году, официально овраг открыли 3 декабря 2021 года. Благоустройство в рамках муниципального контракта реализовала местная компания «КомплексСтройМонтаж».

Руководитель проекта по развитию общественных пространств «Кострома-город историй» Илья Конжин считает, что сквер содержит множество недоделок. В частности, на площадке для выгула собак отсутствует калитка, бак для отходов жизнедеятельности четвероногих, в парке нет туалета.

«Из самых очевидных моментов — отсутствие калитки на ограждении собачьей площадки, хотя изначально она была там установлена, там же нет урны, дог-бокса. Было бы неплохо иметь один — два элемента для активностей собак, но их не было в проекте. Многих удивила появившаяся в центре «зеленого лабиринта» одинокая урна. Она была в проекте, но в комплекте с большой скамейкой. Судя по всему, подрядчик решил, что просто урны достаточно. Озеленение сделано минимально — нет ни декоративного, ни санитарно-защитного. И отдельный важный вопрос про инфраструктуру. Как обычно, на территории создана только одна точка электроподключения. И самое главное, не организован общественный туалет. На том, что это необходимо сделать, настаивал глава администрации Алексей Смирнов и депутатская комиссия. Но в итоговом проекте туалетов не оказалось. Сейчас начнется та же самая игра, что и по всем паркам — долгие обещания, что когда-нибудь они там будут. И это лишь часть замечаний»

Наталья Диева ИА REGNUM Казус благоустройства — урна посередине зелёного лабиринта из кустов

В овраге не появился памп-трек для велосипедистов. Его установку отложили до лучших времён. По словам чиновников, на решение повлияли обращения, поступившие в администрацию от жителей близлежащих домов. Горожане испугались шума, который будут издавать спортсмены во время прохождения трассы с препятствиями.

«Меня возмущает лицемерие чиновников городской администрации, написавших о том, что это сделано по просьбам жителей. Уверен, 99% из них не знали, что там должен был быть памп-трек. До единственного жилого дома рядом с ним было бы 100 метров, плюс уклон оврага. И главное — о гипотетическом шуме переживают жители дома, у которых всю жизнь прямо под окнами находится футбольная клетка — серьёзно?! Наоборот люди и музыканты просили сделать какую-то альтернативу, потому что сейчас молодёжь катается на парапете филармонии. И памп-трек должен был ей стать», — добавил Конжин.

Наталья Диева ИА REGNUM Дети катаются там, где им удобно

К критике подключились активисты Общероссийского народного фронта и Гостехнадзор. По их мнению две искусственные горки для катания, созданные в овраге, могут быть небезопасны для детей.

«В овраге есть две горки — 100-метровая и 25-метровая. В районе последней подрядчик соорудил габионную конструкцию с камнями и установил качели и металлическую горку. Траектория спуска с нее угрожает детям возможными травмами. Кроме того, боковые бортики гораздо ниже одного метра и создают риск падения», — сказали техники.

Отметим, что отдельные нарекания у костромичей вызвали пятиместные качели, в которых по проекту не было продумано крыши. В результате несвоевременной очистки от снега сидения сильно обледенели, находиться на них некомфортно и холодно. Кроме этого, не все гуляющие восприняли искусственные горки всерьёз. Большая часть детей продолжает кататься на «ватрушках» по естественным склонам.

Наталья Диева ИА REGNUM Качели. Костромичи считают, что крыша спасли бы сидения от снега и наледи

Впрочем, отзывы горожан и общественников содержат не только критику. В числе положительных названо благоустройство у векового дуба, имеющего статус памятника живой природы, наличие освещения и связей между дорожками.

Наталья Диева ИА REGNUM Знаменитый дуб у филармонии

«Из положительного — освобожден от сплошного мощения и лишних посадок дуб — памятник природы. Дорожки получили логичную связь, хоть и не везде, рабочие восстановили лестницу с улицы Овражной. Хорошо, что появилось освещение. Можно сказать, что пожелания безопасности и транзита решены», — добавил Конжин.

Наталья Диева ИА REGNUM Детская площадка

«Да, в парке действительно кое-что не доделано. Мне, например, не нравится что закрытый бокс со скамейками не обшили брусом, или ещё чем-то. Изнутри он красив, а вот снаружи — гладкая деревяшка. Возможно, в сквере не хватает спортивных тренажёров. Вместе с тем парк сделан нейтрально и современно, горки обшиты специальным антискользящим покрытием, чтобы можно было не только ездить, но и ходить по ним. Это мне определенно нравится. В сквер стало приятнее ходить», — рассказала ИА REGNUM местная жительница Анна.

Общественники попросили властей и подрядчика устранить выявленные недостатки. Пойдёт ли навстречу их пожеланиям администрация, покажет время.