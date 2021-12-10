Москва, 10 декабря, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Курс США в отношении Украины не зависит от того, когда Байден позвонил Зеленскому. Об этом 10 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

«США считают себя так или иначе ответственными за судьбу Украины и за её безопасность», — заявил эксперт.

«В России это трактуется как циничная попытка американцев использовать Киев как «таран» против Москвы в геополитическом или ещё каком-то противостоянии, в очередной партии на воображаемой «большой шахматной доске», — отметил Бышок.

«В этом свете вопрос о том, позвонит ли Байден Зеленскому завтра или через неделю, — он больше про нервы Зеленского, чем про изменение курса Вашингтона», — подчеркнул политолог.

«Курс США не изменится», — заключил Бышок.

Напомним, что ранее президент США заявил о том, что он не признает наличие «красных линий» по ситуации на Украине у России.