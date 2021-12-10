Бухарест, 10 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о выделении из резервных фондов госбюджета 400 миллионов леев ($90 млн) на социальную помощь для малообеспеченных слоев населения страны. Об этом 10 декабря сообщило «Телевидение Румынии».

(сс) nattanan23 Собственное жилье

По официальным данным, в течение ближайших нескольких дней соответствующие средства поступят на счета региональных органов власти, после чего будут распределены среди семей, состоящих на учете в службах соцобеспечения. Как заявил министр развития Румынии Аттила-Золтан Чеке, уже до конца нынешнего года субсидии на оплату услуг ЖКХ в стране получат до 200 тысяч человек по всей стране.

Чеке «Наша цель — доказать эффективность социальных программ правительства».

Напомним, ранее представители сформированного 23 ноября правительства Румынии пообещали провести в стране ряд социальных реформ. Согласно информации статистических служб ЕС, около 80% румынских семей не имеют возможности заплатить за газ, свет и воду в своих домах.