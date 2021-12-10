Париж, 10 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В свою первую предвыборную поездку кандидат в президенты Франции Эрик Земмур отправится в Армению, передает BFM TV.

Thesupermat Эрик Земмур

Для своего первого зарубежного визита в качестве кандидата в президенты Эрик Земмур выбрал Армению, «давнего друга Франции».

Поездка состоится с 11 по 14 декабря 2021 года.

Другой кандидат в президенты Франции Валери Пекресс также должна поехать в Армению перед Рождеством.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу французской исследовательской группы BVA, кандидат от республиканцевВалери Пекресснаберет 17% голосов.