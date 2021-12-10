Москва, 10 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 декабря провёл переговоры с коллегой из Сербии Анной Брнабич. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Мишустин отметил, что торговля между двумя странами за десять месяцев выросла на 20%, составив 1,9 млрд долларов. Страны реализуют совместные проекты — например, в Сербии уже произведено 1,5 млн доз вакцины «Спутник V». Обсуждается начало строительства Белградских диаметров.

«Сербия является важным партнером России, а двусторонние отношения основаны на исторической дружбе, духовной близости, проверены временем, военными испытаниями и не зависят от политической конъюнктуры», — сказал российский премьер-министр.