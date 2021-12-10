Тверь, 10 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. К непосредственной реализации проекта по строительству Западного моста в Твери приступили в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Тверской области Проект по строительству Западного моста в Твери

В настоящее время завершены конкурентные процедуры, по результатам которых определена подрядная организация — им стало ООО «ДСК».

Транспортное сообщение через Волгу в Твери осуществляется по четырём мостам — Староволжскому, Нововолжскому, Восточному и Окружному. Новый Западный мост соединит Пролетарский и Заволжский районы Твери, что позволит снизить транспортную нагрузку на центральную часть Твери.

Также новый мост обеспечит транспортную доступность медицинского кластера в районе Областной клинической больницы и удобный выезд на трассу М-10.

Проект предусматривает строительство автодороги от Петербургского шоссе (район ОКБ) до Комсомольской площади и мост через Волгу — этот вариант позволит максимально сохранить исторически сложившуюся городскую застройку. Также запланировано устройство транспортных развязок на Петербургском шоссе и Комсомольской площади, реконструкция автодорожного путепровода («Горбатка») и железнодорожного путепровода через проспект Калинина. Общая протяжённость участка строительства составит 2,9 км, длина моста — 349,57 м.

Пресс-служба правительства Тверской области Проект по строительству Западного моста в Твери

Западный мост через Волгу входит в число флагманских инфраструктурных проектов для Тверской области. Ранее строительство объекта обсуждалось в ходе рабочих встреч президента Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени, поручение рассмотреть вопрос о реализации проекта в начале 2021 года президент дал премьер-министру правительства Михаилу Мишустину, после чего региону были выделены федеральные средства на финансирование проекта.

ООО «ДСК» была создана на базе АОЗТ «Кесовогордорстрой», компания зарегистрирована на территории Тверской области и имеет 30-летний опыт работы в дорожном строительстве. В организации работает более 1500 тысяч жителей Кесовогорского и других районов Тверской области. В числе крупных проектов, в реализации которых участвовало ООО «ДСК», — строительство железнодорожного вокзала Ладожский в Санкт-Петербурге, Олимпийского объекта — комплекса для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону в Сочи, реконструкция Санкт-Петербургского железнодорожного узла Октябрьской железной дороги, автомобильной дороги М-4 «Дон», трассы М-10 (обход Твери) со строительством двух транспортных развязок и другие объекты.