Берлин, , 17:44 — REGNUM Поезда на высокоскоростной линии между Берлин — Гамбург вновь начнут следовать без остановок и перерывов спустя три месяца строительных работ. Об этом сообщает 10 декабря немецкий журнал Spiegel.

«Ремонтные работы на маршруте будут завершены 11 декабря, как и планировалось. На следующий день в соответствии с изменённым расписанием поезда снова будут курсировать между мегаполисами со скоростью 230 километров в час. Время в пути будет занимать чуть меньше двух часов, как обычно», — сообщила компания — железнодородный оператор Deutsche Bahn.

Участок линии Берлин — Шпандау — Бюхен был отремонтирована приблизительно за 100 миллионов евро. По данным железнодорожной организации, на линии было уложено около 400 километров рельсов и оборудовано 24 новых пункта. Также было заменено около 30 000 тонн балласта и обновлена система контроля и безопасности.

Маршрут является одним из наиболее загруженных в Германии, его используюи в среднем около 17 тысяч пассажиров в день. По данным Deutsche Bahn, с воскресенья, 12 декабря, ежедневно между Гамбургом и столицей будет проходить около 60 поездов.